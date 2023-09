Vous souhaitez franchir un pallier dans la programmation iOS ou tout simplement apprendre à développer une app en toute autonomie de A (la conception) jusqu’à Z (la publication sur l’App Store) ? Il n’y a pas de meilleur rapport qualité prix que les cours Purple Giraffe du sémillant Maxime Britto, codeur expert iOS. Et pour cette rentrée du code, Maxime propose une belle réduction sur la formule annuelle, soit 189 euros/an au lieu de 239 euros, avec en sus les 7 premiers jours gratuits (sans engagement).

Une formation iOS complète et didactique pour moins de 200 euros, c’est déjà une superbe aubaine, mais encore faut-il savoir ce que l’on a dans le pack de formation de Purple Giraffe. Pas d’inquiétude, car c’est vraiment du « all inclusive », sachant déjà que vous n’apprendrez pas seulement à coder des apps en Swift (oui, même les grands débutants peuvent se lancer), mais aussi en Dart/Flutter (apps iOS et Android), en Kotlin, pour des Webservices, sans oublier tout l’attirail des connaissances nécessaires sur l’architecture logicielle, les procédés de tests des apps, etc.

Les cours au format vidéo ou en sessions de groupe via Zoom (une fois par mois) s’avèrent réellement compréhensibles même pour un newbie du code (Maxime est bon pédagogue, vraiment) et pour challenger un peu tout les padawans de Swift, la formation comprend aussi des défis mensuels qui poussent à se motiver encore plus.

La formation Purple Giraffe n’est pas un but en soi : l’objectif de Maxime Britto est d’emmener chacun à un stade où il sera en mesure de créer sa (ou ses) propre application ou site en toute autonomie, de la conception de l’app à la programmation proprement dite et jusqu’à la distribution dans l’App Store. L’esprit « communauté de dev » est aussi bien présent : d’autres membres Purple Giraffe seront ravis d’apporter des conseils ou des réponses précises dans le forum dédié ; et comme Maxime passe aussi régulièrement dans le forum…

En bref, et pour rappel, la jolie réduc sur la formule annuelle à Purple Giraffe devrait intéresser quiconque souhaite se lancer sérieusement (mais sans pression) dans le code Swift, Flutter ou Kotlin. 189 euros tout compris donc, et avec la possibilité de tout lâcher sans aucun frais durant les 7 jours d’assai gratuits. Tip : vous resterez certainement ;)

👉 Devenir créateur d’apps !