The Changeling est la nouvelle série fantastique d’Apple TV+, avec une tonalité qui n’est pas sans rappeler l’excellent Servant de Night Shyamalan. Inspiré du roman à succès éponyme, The Changeling raconte l’histoire d’amour entre Apollo, un bouquiniste de New-York, et Emma, une bibliothécaire. La romance semble s’accélérer, les deux amants ont un premier enfant… quand d’un seul coup Emma disparait de façon très mystérieuse. Totalement désemparé, « Apollo se retrouve entrainé dans une odyssée funèbre à travers un New-York dont il ne soupçonnait pas l’existence ». Emma serait-elle liée par un ancien pacte de sorcellerie ?



Keith Stanfield (Apollo) et Clark Backo (Emma) donnent vraiment tout ce qu’ils ont dans cette série fiévreuse et mise en scène avec soin. Les trois premiers épisodes sont disponibles dès aujourd’hui sur Apple TV+, et les suivant seront diffusés chaque vendredi.

Ceux qui veulent prendre un peu d’avance sur la série peuvent toujours se jeter sur le roman Le Changelin de Victor Lavallé, qui est disponible à la vente sur Amazon.