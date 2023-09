Fin de circuit pour Mario Kart Tour (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), la version mobile de Mario Kart (qui ne ressemblait en rien au Mario Kart « console » malheureusement), qui ne recevra plus de nouveau contenu après le Battle Tour du 4 octobre (qui proposera 3 nouveaux circuits). Mario Kart Tour est disponible dans l’App Store depuis le mois de septembre 2019. On peut considérer qu’une durée de vie de 4 ans pour un titre freemium est déjà une belle réussite alors même que nombre de free-to-play mobiles ferment le rideau quelques mois à peine après leur lancement.



Nintendo a aussi l’élégance de ne pas fermer les serveurs. Il n’y aura plus de nouvelles saisons certes, mais il sera toujours possible de faire des tours de circuit… tant que le jeu est compatible avec les dernières versions d’iOS. Nintendo devrait cependant assurer la maintenance de l’app. A noter qu’il y a un an à peine, Nintendo retirait déjà du jeu les lootbox, ce qui était pour le coup une excellente nouvelle pour le portefeuille des joueurs.