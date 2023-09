Apple vient de proposer iOS 15.7.9 (build 19H365) au téléchargement. La mise à jour est disponible dès maintenant pour les appareils ne supportant pas iOS 16.

Apple propose iOS 15.7.9 pour les iPhone 7/7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s/6s Plus, iPad Air 2, iPad mini 4 et iPod touch 7G. La mise à jour vient corriger la faille CVE-2023-41064 concernant ImageIO. Le traitement d’une image malveillante peut entraîner l’exécution d’un code arbitraire. Un problème de débordement de mémoire tampon a été résolu grâce à une meilleure gestion de la mémoire.t.

Pour télécharger la mise à jour, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement d’iOS 15.7.9 puis procéder à son installation dans la foulée. Vous pouvez également télécharger la nouvelle version depuis notre page dédiée puis procéder à l’installation via le Finder (Mac) ou iTunes (Windows).

Sur Mac, on retrouve macOS Big Sur 11.7.10 (build 20G1427) et macOS Monterey 12.6.9 (build 21G726). Là aussi, il est question de boucher la faille concernant ImageIO.

Qu’en est-il des utilisateurs avec iOS 16 ? Apple a récemment proposé iOS 16.6.1 qui vient boucher deux failles de sécurité exploitées par des hackers, dont celle concernant ImageIO. Il y a aussi eu macOS 13.5.2 et watchOS 9.6.2.

C’est l’occasion de souligner qu’iOS 17 sera bientôt disponible en version finale. Apple communiquera la date de sortie demain lors de sa keynote. Si l’on se base sur les années précédentes, la sortie se fera dans une semaine.