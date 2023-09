Apple rend aujourd’hui disponible la release candidate (build 23A339) de macOS Sonoma aux développeurs et testeurs publics. Cela intervient juste après la keynote où les iPhone 15 ont été annoncés.

La release candidate correspond à la version finale distribuée aux développeurs et testeurs publics. Malgré tout, les développeurs et testeurs publics doivent faire plusieurs tests pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu. Si c’est bel et bien le cas, alors Apple proposera exactement cette version le 26 septembre, qui sera la date de sortie de la mise à jour pour le public. Mais s’il y a un bug gênant, Apple le corrigera et proposera une version révisée.

Pour rappel, les Mac compatibles avec macOS Sonoma sont :

iMac 2019 et modèles ultérieurs

Mac Pro 2019 et modèles ultérieurs

iMac Pro 2017

Mac Studio 2022 et modèles ultérieurs

MacBook Air 2018 et modèles ultérieurs

Mac mini 2018 et modèles ultérieurs

MacBook Pro 2018 et modèles ultérieurs

Si votre Mac est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs ou celles pour le public, rendez-vous dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels. Au niveau de la ligne de la section « Mise à jour bêta », cliquez sur la lettre « i ». Cliquez sur le menu déroulant et sélection l’option des bêtas pour les développeurs ou testeurs publics Revenez en arrière et vous pourrez lancer le téléchargement de la release candidate de macOS Sonoma.