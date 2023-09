Les AirPods Pro avec le boîtier de charge USB-C sont désormais officiels, Apple a annoncé la nouveauté à l’occasion de sa keynote pour les iPhone 15. Mais il y a un problème pour ceux qui ont déjà une paire d’écouteurs : il n’est pas possible d’acheter la révision du boîtier avec le port USB-C, sans devoir prendre les écouteurs au passage.

Apple vendait jusqu’à présent les AirPods Pro de deuxième génération avec un boîtier de chargé équipé d’un port Lightning. Sachant que les iPhone 15 ont abandonné le port Lightning au profit du port USB-C, Apple a décidé d’opérer au même changement au niveau de ses écouteurs. Mais le constructeur ne permet pas aux clients existants de faire la mise à niveau pour conserver leurs AirPods, mais changer le boîtier de charge contre un supplément. Ceux qui ont le modèle avec le port Lightning et qui veulent passer sur le modèle avec l’USB-C doivent tout racheter, sachant que le prix est de 279€. Il n’existe aucune option pour acheter le nouveau boîtier USB-C seul, sans les écouteurs.

Cette décision intervient au moment où Apple mise beaucoup sur le respect de l’environnement avec plusieurs initiatives. Il y a même eu tout un sketch durant la keynote à ce sujet. Mais le choix ici de pousser les clients à devoir racheter une paire d’écouteurs pour avoir le boîtier de charge USB-C et non la possibilité de l’acheter séparément n’est pas très eco-friendly comme on dit.