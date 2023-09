Rebel Twins, développeur très prolifique sur les plateformes mobiles, n’avait guère fait parler de lui depuis 2020, année marquée par l’arrivée du COVID. Et avec des titres comme Dragon Hills ou Cookies Must Die, difficile de croire que le studio aurait tout simplement disparu. Deux bonnes nouvelles d’un coup donc, puisque l’entreprise vient de publier un trailer pour son prochain jeu : Castle Master TD. Hybride bien étrange entre le Tetris et les jeux tower-defense, faites-vous une idée plus précise du gameplay grâce à la vidéo ci-dessous.

Et s’il était difficile d’imaginer un tel mélange des genres, il faut admettre que tout ceci a l’air plutôt fluide. Tout le jeu se centre sur les blocs qui tombent du ciel. On peut les pivoter et les placer de façon à créer le château, mais aussi le défendre. En effet, chaque bloc semble avoir ses particularités : tours d’archeries, catapultes, chutes d’huile brûlante… Et il faudra au moins ça, puisque la phase suivante consiste à repousser vague après vague d’ennemis venus dans le seul but de ruiner nos belles constructions. Du chaos, du fun, des couleurs et des explosions. Que demander de plus ? Rendez-vous le 4 octobre pour l’arrivée du jeu sur l’AppStore.