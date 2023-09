Prévu pour tous les supports (y compris iOS donc), Inazuma Eleven: Victory Road est toujours annoncé pour la fin de l’année 2023, sans date précise de sortie cependant. Le célèbre jeu de foot-RPG du non moins célèbre studio Level-5 se dévoile à nouveau via un trailer de gameplay qui confirme bien que le gameplay de ce jeu de foot… reste décidément très à part des Fifa et autres cadors du genre. Ici, c’est plutôt l’ambiance « Olive et Tom » qui domine, avec des frappes spéciales totalement surréalistes et un placement des joueurs sur le terrain qui n’a pas de références dans le foot moderne. Ce n’ « impnawak » permanent, c’est aussi cela qui fait le charme de la licence sans oublier bien sûr les à côtés des matchs (mini-jeux, ballade dans la ville, collection de personnages-joueurs).



A noter que la version mobile sera cette fois strictement identique à son homologue sur console, à contrario des précédents titres de la franchise. C’est aussi à ces petits détails que l’on comprend que les smartphones modernes sont tellement performants que des versions mobiles trop downgradées font vraiment mauvais genre (coucou Nintendo !). Inazuma Eleven: Victory Road sortira sur PS4, Switch, iOS, et Android avant la fin de l’année donc.