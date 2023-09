Apple a apporté de grosses évolutions au bloc photo de sa nouvelle gamme d’iPhone 15 Pro/Pro Max, des évolutions que détaille en grande partie Jon McCormack, VP Apple Camera software engineering, dans une interview à PetaPixel : « Il s’agit vraiment, dans mon esprit, de permettre aux gens de poursuivre leur vision et cela va du parent inquiet d’un enfant en bas âge où son objectif est, « puis-je mettre mon enfant dans le cadre alors qu’il fait ses premiers pas » jusqu’au professionnel ou au créatif qui a une vision artistique très spécifique en tête et qui souhaite y arriver le plus rapidement possible » déclare le VP Apple.

Et avec un peu plus d’emphase : « Derrière le gros bouton rouge… ce qui vous préoccupe, c’est le cadre et le moment car honnêtement, c’est la partie la plus inspirante de toute photographie ou de toute vidéo. »

L’iPhone 15 Pro dispose de tailles de de focales de 24mm, 28mm, et 35mmn des focales qui ne sont pas disponibles pour l’enregistrement vidéo. McCormack livre son explication… qui n’en est pas vraiment une : « Lorsque vous prenez des photos, nous rassemblons un tas de données pour vous permettre de continuer à prendre des photos, puis de poursuivre le traitement en arrière-plan. Nous disposons donc de plus de temps et c’est simplement quelque chose que nous ne pouvons pas faire en vidéo. »

Reste aussi l’épineuse question des clichés limités à 24 mégapixels avec le capteur principal alors que ce dernier est un 48 mégapixels : « Lorsque nous filmons à 24 mégapixels, nous prenons des photos à 12 hauts et 12 basses (dynamique, Ndlr) – nous en prenons en fait plusieurs – et nous sélectionnons puis fusionnons. Il y a, fondamentalement, une fourchette plus grande entre les 12 hauts et les 12 basses. 48 est une « plage dynamique étendue », par opposition à une « plage dynamique élevée », qui limite simplement la quantité de traitement. Parce que juste dans le peu de temps de traitement disponible [dans les 24 mégapixels], nous pouvons obtenir un peu plus de plage dynamique dans Deep Fusion. […] vous obtenez toute la plage dynamique supplémentaire qui vient du 12 et le transfert de détails qui vient du 48. ».

Le reste de cette interview extrêmement touffue est à consulter à cette adresse.