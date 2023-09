De nombreux utilisateurs ayant passé leurs iPhone – sauf les derniers modèles d’iPhone 15/15 Pro bien sûr – sous iOS 17 remarquent depuis quelques heures une baisse rapide et très inhabituelle du niveau de charge restant sur le mobile. Pas de panique, car cette baisse d’autonomie est en fait tout à fait normale. Comme nous le rappelle notre confrère Apple Insider, le nouvel OS installé sur l’iPhone va en effet s’empresser de réindexer l’intégralité des fichiers du mobile, une opération cruciale notamment pour la fonction de recherche de fichiers/apps/autres intégrée à iOS 17 (et aux autres versions d’iOS).

Cette opération de réindexation peut prendre plusieurs heures, parfois même plusieurs jours, et cette tâche de fond tire assez fortement sur les ressources de l’iPhone, au point de faire chuter l’autonomie dans des proportions anormales. En revanche, une fois la réindexation terminée, l’iPhone reprend un niveau de charge tout à fait normal (et si cela n’est pas le cas, il convient en effet de faire appel au SAV). Inutile donc d’appeler le SAV d’Apple pour cela : tout devrait rentrer dans l’ordre d’ici quelques heures ou quelques jours tout au plus.