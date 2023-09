Apple n’en finit plus de déjouer tous les pronostics sur le marché indien. Alors même que le secteur de l’électronique essuie l’une de ses pires crises dans le pays, Apple se porte de son côté comme un charme ! En effet, si l’on en croit les chiffres de Canalys, les ventes cumulées d’iPad et de Mac en Inde ont progressé de 89,5% sur le Q2 2023, permettant ainsi à Apple de rentrer dans le top 5 et de se rapprocher de la 4ème place tenue par Acer. Derrière Apple, la bérézina est totale, HP accusant une baisse de ses livraisons de 14,4%, Lenovo de 33,9%, Dell de 22,6% et Acer de 24,1%. Le reste des fabricants (hors top 5 donc) accuse une baisse des ventes de 9,2%. Proposer des PC/tablettes à prix cassé ne suffit donc plus sur le marché indien, surtout face aux nouvelles exigences d’une classe moyenne en pleine explosion.

Sur le marché de la tablette (sans compter les ventes de micros personnels), l’iPad Progresse aussi très rapidement en Inde (+33%), au point que sa part de marché est passée en un an de 10.2% à 17.4% ! Malheureusement pour Apple, cette bonne forme pourrait ne pas durer, ainsi que le note le rapport de Canalys : « La récente imposition par le gouvernement indien de restrictions à l’importation sur les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les tablettes est susceptible de perturber le marché, affectant particulièrement les principaux fournisseurs étrangers qui n’ont pas encore lancé la fabrication locale. Ces perturbations devraient s’intensifier vers la fin de 2023, avec des restrictions qui rentreront en vigueur en novembre. »