La docu-série Les Supermodels est disponible dans son intégralité (soit 4 épisodes) sur la plateforme par abonnement Apple TV+. Comme le titre l’indique, ce documentaire réalisé par Barbara Kopple porte sur l’ascension de ce que l’on a appelé dans les années 80-90 les « supermodels », c’est à dire des mannequins stars à qui rien ne semblait résister, des femmes souvent adulées comme des actrices de cinéma. Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington et quelques autres étaient réellement des icones de la mode de cette époque, une période dorée que la série Apple TV+ retrace en 4 grands chapitres, Le Look, La Célébrité, Le Pouvoir et L’Héritage.



Le docu-série Les Supermodels proposera aussi son gros lots de séquences et de documents inédits, ainsi bien sûr que les interviews des principales intéressées. Il ne sera pas seulement question de passé glorieux puisque la série se penchera aussi sur les activités actuelles de ces ex-stars de la mode, « leur activisme, leur philanthropie et leurs prouesses commerciales ». Et bien sûr, production US oblige, un docu sur des femmes célèbres ne pouvait pas louper le coche de l’ « empowerment » : « Alors que l’industrie de la mode continue à se redéfinir, c’est l’histoire ultime du pouvoir et de la façon dont quatre femmes se sont réunies pour le revendiquer, ouvrant la voie à celles qui suivront. » Tout un programme…