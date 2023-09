Après à peine quelques jours de précommandes, le sémillant Ming Chi Kuo peut déjà donner les grandes tendances des ventes d’iPhone pour le trimestre en cours et à venir. Pour l’analyste, il n’y a pas de doutes : la nouvelle gamme d’iPhone 15/15 Pro est un énorme succès, et Apple devrait en distribuer 80 millions d’exemplaires jusqu’à la fin de l’année contre 76 millions pour la gamme iPhone 14/14 Pro. Sa,ns surprise, le modèle 15 Pro Max est plébiscité par les acheteurs, et Kuo estime qu’Apple écoulera 35 millions de ce modèle (Q3 et Q4), soit 7 millions de 15 Pro Max en plus par rapport aux ventes du 14 Pro Max sur la même période.

En revanche, les ventes seraient un peu en dessous des attentes pour les deux modèles les plus « standards », soit l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro, Kuo ne donne pas de chiffres, mais précise que sans baisse de tarifs (via des promos ponctuelles par exemple), le volume de ces ventes ne devrait pas beaucoup évoluer en quelques mois. La surprise est sans doute du côté de l’iPhone 15 Plus, qui se vendrait au delà des capacités de stocks prévues initialement par Apple. Les usines vont devoir tourner de plus belle…