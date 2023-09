Deux salles, deux ambiances : a contrario d’un Samsung souvent moqueur vis à vis d’Apple, Huawei reconnait l’importance de la firme de Cupertino dans le paysage mobile mondial : Ren Zhengfei, fondateur visionnaire et CEO de Huawei, n’a pas caché son admiration pour Apple lors d’un Concours international de programmation sponsorisé justement par le géant chinois du mobile : » Nous réfléchissons souvent aux secrets qui qui se cachet derrière la qualité inégalée des produits Apple » a ainsi déclaré Ren. « La disparité entre nos offres et celles d’Apple est claire. Je suis vraiment ravi d’avoir Apple comme mentor, nous offrant l’opportunité inestimable d’apprendre et de comparer. À cet égard, il ne serait pas exagéré de me qualifier de passionné d’Apple. »

Le CEO de Huawei, Ren Zhengfei

Voilà qui tranche avec la communication moqueuse voir dédaigneuse de Samsung à l’égard d’Apple, et qui rappelle une vérité toute simple : c’est bien le premier iPhone commercialisé en 2007 qui a radicalement changé la face du marché mobile avec son grand écran entièrement tactile et son système d’exploitation complètement repensé en fonction de ce type d’interface. Ren Zhengfei reconnait aussi à demi-mots la nécessité de piocher les bonnes idées chez la concurrence pour avancer, ce qui au mieux aboutit à une forme d’inspiration, au pire à de la copie pure et simple. L’hommage lui, semble tout à fait sincère…