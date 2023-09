Dans une interview accordée à TechCrunch, les VP Apple Ron Huang et Eric Treski ont longuement détaillé les nouvelles fonctionnalités de la dernière gamme d’AirPods Pro. On apprend ainsi que la fonction d’Adaptative Audio va plus loin que le mode Adaptive Transparency (qui analyse le son extérieur pour réduire certains bruits). Treski affirme en effet que la fonction Adaptative Audio effectue un « processus beaucoup plus méthodique pour savoir ce que vous écoutez » et analyse aussi ce qui est écouté (chanson, podcast, etc.) ainsi que le volume « ressenti » par l’utilisateur.

Plus étonnant, les deux VP expliquent que l’Adaptative Audio a bien failli s’appuyer sur le GPS de l’iPhone afin de déterminer quand l’utilisateur se trouve dans un environnement bruyant pour ensuite ajuster le volume sonore et la réduction de bruit. « Lors des premières explorations d’Adaptive Audio, nous vous avons essentiellement mis en mode ANC plutôt qu’en transparence, en fonction de l’endroit où vous vous trouvez », a ainsi expliqué Huang. « Vous pouvez imaginer que le téléphone puisse donner un indice aux AirPod et dire : « hé, vous êtes dans la maison ».

Finalement, ce choix technique n’a pas été retenu : « Après tous nos apprentissages, nous ne pensons pas que ce soit la bonne façon de procéder, et ce n’est pas ce que nous avons fait » précise Huang « Bien sûr, votre maison n’est pas toujours calme et les rues ne sont pas toujours bruyantes. Nous avons décidé qu’au lieu de s’appuyer sur une indication de localisation provenant du téléphone, les AirPod surveillent votre environnement en temps réel et prennent eux-mêmes ces décisions de manière intelligente »