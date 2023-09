Les abonnés à Apple Music peuvent désormais accéder aux émissions d’Apple Music Radio au niveau de l’application Podcasts. Cela concerne aussi les abonnés aux services Apple News+, Calm et Lingokids pour accéder à leurs contenus dans l’application Podcasts.

« Apple Music propose des centaines d’émissions originales mettant en scène les meilleurs artistes et personnalités du monde entier, et nos auditeurs les adorent », a déclaré Rachel Newman, responsable mondiale de l’éditorial chez Apple Music. « Il y en a vraiment pour tous les goûts, et c’est pourquoi nous sommes ravis de les rendre disponibles sur Apple Podcasts, afin que les abonnés puissent suivre leurs favoris, enregistrer des épisodes dans leur bibliothèque, être avertis de la sortie de nouveaux épisodes et les écouter hors ligne sur tous leurs appareils ».

« Nous sommes ravis de présenter Apple News+ Narrated à nos abonnés », a déclaré Lauren Kern, rédactrice en chef d’Apple News. « Désormais, les abonnés peuvent profiter d’articles narrés représentant certains des meilleurs articles journalistiques des éditeurs de News+ sur Apple Podcasts ainsi que dans Apple News ».

Grâce à la nouvelle intégration de l’application Podcasts, les abonnés éligibles peuvent se plonger dans les émissions de radio originales d’Apple Music, telles qu’Apple Music 1, Apple Music Hits et Apple Music Country, comme si elles avaient été conçues pour être écoutées sous forme de podcasts.

La nouveauté est disponible maintenant au niveau de l’onglet Écouter sur l’application Apple Podcasts.