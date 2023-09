Il est là, et c’est une des bijoux indés de ces derniers mois qui débarque dans le catalogue Netflix Games. Storyteller, titre édité par Annapurna Interactive, est un puzzle-game qui permet de résoudre et de raconter des histoires en plaçant directement des personnages, des lieux et des objets dans des petites scénettes. « Vous disposez d’un livre de contes vierge doté de pouvoirs. À vous d’y compiler les meilleurs récits mêlant romances, magie, aventures et intrigues. Assemblez chaque bande dessinée interactive à partir d’une bibliothèque de décors animés et de personnages réagissant en temps réel en fonction de vos choix. Essayez-vous aux différents genres et tentez de remporter la couronne convoitée de Storyteller ! » La superbe DA s’avère parfaitement adaptée au gameplay très particulier ce titre, sans oublier un humour qui penche largement du côté des Monty Python.

Le doublage voix est à ce titre parfait, avec des accents british vraiment succulents. Bonne nouvelle donc pour les abonnés Netflix, ce très bon jeu est disponible uniquement dans le catalogue Netflix Games (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Si vous n’êtes pas abonné au service en revanche, il faudra donc passer votre chemin… et l’histoire pour le coup s’arrêtera là.