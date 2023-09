Repéré par Apple lors du festival de Sundance, Flora and Son est une comédie familiale douce-amère qui raconte la relation mouvementée entre Flora – superbe Eve Hewson, déjà formidable dans Bad Sisters -, une jeune maman solo vivant à Dublin, et son fils Max (Orén Kinlan), en pleine crise d’adolescence. Presqu’à bout d’idées pour renouer le contact, Flora se décide finalement à prendre des cours de guitare à distance avec un prof de musique, Jeff (Joseph Gordon Levitt), ce qui va étrangement la rapprocher de son fils. Ce trio improbable débouchera sur une conclusion inattendue et toujours musicale. La musique adoucirait-elle les mœurs mais aussi les crises familiales ? On l’aura compris, Flora and Son est un « feel good movie », ce qui est loin d’être une tare par les temps qui courent…

La réalisation de ce joli film est signée John Carney, ce dernier étant aussi le scénariste du métrage. La production est assurée par Peter Cron, Rebecca O’Flanagan, Robert Walpole, Anthony Bregman et John Carney. Cathleen DoreMilan Popelka et Alison Cohen sont productrices exécutives. Le film Flora and Son (1h36) est immédiatement disponible dans Apple TV+.