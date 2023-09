Ce n’est pas nouveau : Apple met l’accent sur la sécurité de ses appareils, en particulier des Mac, et en fait même un argument de vente majeur. Une enquête récente d’IDC, commandée par la firme de Cupertino, révèle que 76 % des décideurs informatiques considèrent le Mac comme plus sécurisé que les autres modèles d’ordinateurs.

Le rapport d’IDC, publié bien évidemment sur la page Web Entreprise d’Apple, montre ainsi que 47 % des entreprises interrogées ont l’intention d’augmenter l’emploi des Mac dans leurs services informatiques en raison d’une sécurité perçue comme supérieure. 36 % citent la facilité de déploiement et de gestion comme les principale raisons pour adopter plus largement le Mac.

Les Mac et macOS d’Apple sont équipés d’une gamme de fonctionnalités de sécurité particulièrement appréciées par les entreprises clientes. Ces fonctionnalités incluent des API de gestion des appareils, des API de détection des points de terminaison pour maintenir la sécurité des appareils et les performances des utilisateurs, des intégrations d’identité pour l’évolutivité et la compatibilité avec les fournisseurs d’identité modernes, et bien sûr Touch ID pour l’authentification des appareils.

De plus, macOS offre un contrôle robuste des logiciels malveillants grâce à son système intégré de sécurité multicouche pour l’exécution d’applications tierces (zone étanche). Les applications disponibles via le Mac App Store sont examinées et certifiées par Apple, tandis que les entreprises peuvent restreindre les installations d’applications provenant d’autres sources (possiblement moins fiables ou à risque). macOS utilise également la notarisation pour empêcher l’exécution d’applications non signées.

L’autre avantage majeur de macOS réside dans la capacité d’Apple à fournir des mises à jour logicielles et des correctifs de sécurité rapidement et sans frais supplémentaires pour les utilisateurs…même s’il y a encore quelques trous dans la raquette (failles zero day pas corrigées par exemple) Les services Apple, tels que iMessage et iCloud, proposent en outre un chiffrement de bout en bout.