Les controverses se sont accumulées depuis le rachat de Twitter par Elon Musk l’an dernier et la bascule vers X. Plus tôt cette année, Elon Musk a nommé Linda Yaccarino, une ancienne cadre de NBCUniversal, au poste de CEO de X. Lors d’une interview à la conférence Code 2023 de Vox Media, Yaccarino a présenté son iPhone au public… et a commis du même coup une petite boulette. En effet, à la surprise générale, l’application X ne se trouvait pas sur la page de l’écran d’accueil de l’iPhone !

L’écran d’accueil de l’iPhone de Yaccarino dévoile les apps Starbucks, Gmail, Signal, Messages, FaceTime, Wallet, Camera, Calendrier ainsi qu’Instagram et Facebook de Meta. Mais pas d’app du réseau social X. Est-ce à dire que Yaccarino n’est pas particulièrement intéressée par le réseau social dont elle a la charge ? Ou tout simplement qu’elle n’est pas très branchée réseaux sociaux ? Chacun pour spéculer à sa guise. Une chose est sûre cependant : à l’instar de nombreux dirigeants de la tech, Linda Yaccarin utilise au quotidien un iPhone de dernière génération.