L’écrasante majorité des clients et utilisateurs Apple ne l’a sans doute jamais vu, mais l’écran des iPhones contient un QR code caché. Et pour cause, à moins de le savoir et d’être particulièrement bien équipé, il est très difficile d’apercevoir ce schéma microscopique. D’après The Information, ce code existe depuis 2020, et contribue grandement à aider l’entreprise à contrôler ses coûts de production. On parle d’une économie de « centaines de millions de dollars ». Pas grand chose à l’échelle des revenus de la firme, mais une somme tout de même conséquente.

Ceux qui ont déjà ouvert un iPhone récent ont pu apercevoir ces codes sur les composants internes. Ils contiennent des détails sur l’origine desdits composants. Il n’est donc pas étonnant de les retrouver également sur l’écran. Grâce à eux, l’entreprise peut suivre avec précision le nombre d’écrans produits par Lens Technology et Biel Crystal, ses fournisseurs chinois. Et bien entendu, elle peut également voir le nombre d’unités défectueuses mises au rebut pendant la production.

Apple a introduit ce système en 2020, et ce n’était pas facile. Ainsi, les premiers modèles avaient ce code directement gravé au laser sur le verre, ce qui l’avait trop affaibli. Et pour cause, lors des tests de casse, les fissures provenaient quasi-systématiquement de l’endroit où se trouvait le code. C’est pourquoi les ingénieurs ont plutôt opté pour un système lentilles microscopiques à ring-lights, qui ne compromettent pas l’appareil. D’après le rapport, les fabricants sont passés grâce à ces codes de 3 écrans sur 10 jetés à seulement 1 sur 10.