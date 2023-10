La semaine dernière, la chaine YouTube JerryRigEverything, montrait que le dos de l’iPhone 15 Pro Max pouvait se fissurer lorsque ce dernier était plié manuellement, suscitant des inquiétudes quant à la durabilité du nouveau cadre en titane aux bords arrondis. Il convient de noter que le plus petit iPhone 15 Pro (6,1 pouces) ne présentait pas le même problème.



Consumer Reports a tenté de reproduire ces résultats en utilisant une approche plus « scientifique »… et a finalement conclu que l’iPhone 15 Pro Max ne craquait pas sous la pression. Pour rappel, Consumer Reports a été l’un des principaux « artisans » de la controverse « Bendgate » autour de l’iPhone 6.

Les iPhone 15 Pro et Pro Max présentent un design qui prend en sandwich l’écran et la vitre arrière dépolie avec un cadre en titane, fusionné à un châssis interne en aluminium. Bien que le titane soit un matériau robuste, certains ont émis l’hypothèse que les bords arrondis – là où le titane rencontre le verre – pourraient rendre le verre plus susceptible de se briser par rapport à la conception à bords plats de l’iPhone 14 Pro.

Consumer Reports a effectué son test de compression à l’aide d’une machine qui appliquait 45 kilos de pression sur toute la longueur de l’appareil. L’iPhone 15 Pro s’est plié mais ne s’est pas fissuré, et il a a même repris sa forme initiale une fois la pression relâchée. En outre, lors d’un test de chute au cours duquel le mobile est tombé 100 fois de suite sur une base en pierre, l’iPhone 15 Pro a survécu sans dommage.

On notera enfin que si la machine applique toujours un taux de pression correspondant aux valeurs de poids affiché, il est impossible de vérifier qu’un YouTubeur n’appliquera pas à l’iPhone 15 Pro, volontairement ou involontairement, une pression manuelle différente de celle qu’il a appliqué au précédent modèle (iPhone 14 Pro).