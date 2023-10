La FEMA (Agence fédérale de gestion des urgences) et la FCC (Federal Communications Commission) devraient effectuer un test à l’échelle nationale du système d’alerte d’urgence (EAS) et des alertes d’urgence sans fil (WEA) le 4 octobre prochain. Au cours de ce test, des messages de test seront donc envoyés. à tous les iPhones, smartphones Android, radios et même téléviseurs.

Le test aura lieu à 14h20 (heure des Etats-Unis, cote Est) et comprendra deux parties se déroulant simultanément. L’EAS enverra des tout d’abord messages de test aux télévisions et aux radios, marquant le septième test national de ce type. Le second volet du test ciblera les téléphones portables et smartphones grand public via WEA. Il s’agit du troisième test de WEA à l’échelle nationale et du deuxième à atteindre tous les appareils cellulaires. Le dernier test WEA s’est déroulé en août 2021.

La FEMA effectuera le test WEA en utilisant son système intégré d’alerte et d’avertissement public (IPAWS), un système centralisé basé sur Internet qui permet d’envoyer des messages d’urgence authentifiés sur divers réseaux de communication. Le message de test sera affiché en anglais ou en espagnol en fonction des paramètres de langue de l’appareil. En anglais, le message dira : « CECI EST UN TEST du système national d’alerte d’urgence sans fil. Aucune action n’est nécessaire. » Une tonalité et un volume similaires aux avertissements du National Weather Service ou aux alertes Amber seront émis.

Les utilisateurs d’iPhone (américains of course) pourront choisir d’activer ou de désactiver le test d’alerte d’urgence en composant des numéros spécifiques (le 500525371# pour activer les notifications de test ou le 500525370# pour les désactiver). Juste pour information, l’excellent film catastrophe Greenland donne un aperçu approchant de ce type de message (et dans le contexte du film c’est réellement effrayant).