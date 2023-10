Nos confrères du site TouchArcade nous informent que l’excellent jeu de stratégie militaire Company of Heroes (Lien App Store – 14,99 euros – iPhone/iPad) recevra bientôt une mise jour très importante puisque le jeu sera ainsi doté d’un mode multijoueurs… et crossplatform sur les versions iOS, Android et Nintendo Switch, ce qui signifie qu’un joueur de Company of Heroes sur l’iPhone pourra combattre un joueur de Company of Heroes sur Nintendo Switch ou un joueur sur Android. Voilà qui pourrait bien relancer l’intérêt pour ce très bon titre.



Disponible depuis 2020 sur iOS/iPadOS, Company of Heroes propose aux joueurs de guider « deux compagnies d’élite de soldats américains au cœur du théâtre militaire européen lors d’une campagne intense qui débute en plein Jour J pendant le débarquement de Normandie ». L’interface originelle du jeu a bien sûr été repensée entièrement pour le mobile, et l’on peut dire que globalement, le studio Feral Interactive a réalisé une conversion de grande qualité (nombre d’éléments graphiques ont même été améliorés lors de la conversion).