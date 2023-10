Celle-là, on ne l’avait pas vu venir : Apple TV+ s’est associé à Instacart pour proposer des « chariots (de course) de chimie » sponsorisés contenant les ingrédients nécessaires à la préparation des recettes présentées dans la prochaine série Lessons in Chemistry (trad : Leçons de Chimie) avec Brie Larson en vedette. Cette adaptation dramatique du roman à succès devrait faire ses débuts sur Apple TV+ le 13 octobre prochain.

Instacart a créé une page Web dédiée présentant une sélection d’ingrédients relatifs aux différentes recettes de la série, et d’autres recettes devraient être ajoutées au fur et à mesure de la diffusion des épisodes (1 épisode chaque vendredi). Ces paniers de course sponsorisés ne sont pas vraiment bons marchés : la préparation de plats comme la lasagne bolognaise, la « Galette du jardin » ou la pâte à tarte « A-PIE-ogenesis » pourrait coûter un total de 50 dollars ou plus, sans compter tous les ustensiles de cuisine nécessaires.

Apple collabore rarement avec des sociétés externes pour promouvoir le contenu Apple TV, même si l’on note plusieurs partenariats de ce type pour la série Ted Lasso.