Apple a fait quelques corrections au niveau de sa publicité présentant l’iPhone 15. Cela s’explique par des erreurs qui étaient présentes dans la version d’origine. Il est notamment question de la Dynamic Island et des bordures autour de l’écran.

Certaines personnes ont remarqué que la Dynamic Island était absente, floue ou tout simplement mal placée sur l’iPhone 15. Il y a aussi le cas où les bordures autour de l’écran sont plus fines que dans la réalité, au point que la partie supérieure peut donner l’impression qu’il n’y en a pas du tout.

So even Apple is making mistakes. Watched the iPhone 15 commercial and found these, they aren't showing the dynamic island in many scenes and the bezels the 3rd photo are uneven and slimmer than actual #Iphone15 #iPhone15Plus#Apple #iPhone15Series #iPhone pic.twitter.com/jeFDEJyYq4

— Pranit (@PranitSarkar1) September 18, 2023