Les arbres ne montent pas au ciel dit l’adage. KeyBanc Capital Markets a révisé à la baisse sa note pour Apple, estimant que la société pourrait rencontrer des difficultés pour augmenter ses ventes, en particulier aux États-Unis. Ainsi, selon l’analyste Brandon Nispel de KeyBanc, Apple pourrait faire face à une croissance modérée aux États-Unis, et enregistrer sa quatrième baisse annuelle consécutive au quatrième trimestre 2023. Et pour ne rien arranger, cette tendance pourrait se poursuivre en 2024. Nispel prévoit en sus que les marges d’Apple augmenteront à un rythme plus lent au cours des deux prochaines années.

L’analyste s’inquiète également des taux de mise à niveau de mobiles historiquement bas, en partie à cause du coup de boost des opérateurs américains concernant la mise en avant des modèles d’iPhone 15 Pro, plus coûteux. Nispel prévoit aussi une baisse de 2,2 % des revenus de l’iPhone sur l’ensemble de 2023 ainsi qu’une augmentation de 2,1 % en 2024. Ces prévisions sont nettement inférieures à la moyenne des autres analystes, qui est de 6 % de croissance des revenus pour 2024.

En conséquence, KeyBanc a rétrogradé sa note pour Apple de « surpondération » à « pondération sectorielle ». Ces préoccupations reflètent une perception croissante globale que la croissance d’Apple pourrait ralentir, en particulier sur son marché domestique, les États-Unis.