C’est une très bonne nouvelle : les premiers retours d’utilisateurs, GeekBench à l’appui, indiquent que le patch anti-surchauffe contenu dans iOS 17.0.3 n’impacte pas les performances des iPhone 15. Pour rappel, un certain nombre d’utilisateurs de l’iPhone 15/15 Pro rapportaient des surchauffes de leur mobile, sans qu’aucune cause précise ne puisse être définie. Forcément, la caisse de résonnance des réseaux sociaux avait largement amplifié le phénomène. Apple avait rapidement annoncé travailler sur ce problème, et la solution est donc intervenue sous la forme d’un patch intégrant la dernière version en date d’iOS 17 (la 17.0.3).

Tout semble donc rentré dans l’ordre, et nos confrères d’Apple Insider ont voulu en avoir le coeur net en faisant passer aux iPhone 15 une batterie de benchmarks (GeekBench en l’occurrence), histoire de vérifier que l’iPhone 15/15 Pro ne se mettait pas à chauffer comme une plaque à induction lors de ces tests de performance. Les journalistes ont aussi testé les appareils avec certaines applications là encore très gourmandes (Instagram, Facebook, etc.) et il ressort de toutes ces manips que le patch fonctionne bien comme prévu : l’iPhone 15 n’est plus une chaufferette et les performances du A16 sont toujours au top.