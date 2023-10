Cette semaine, pas de AA, de AAA voire même de perles indés sur Apple Arcade (on commence à être habitué), mais le jeu de connaissances générales Jeopardy! World Tour+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad), bien sûr basé sur la célèbre émission télévisée américaine. Le principe est simple puisqu’il faut sélectionner la proposition (parmi 3) qui correspond une description donnée (un moyen de transport, un animal quelconque, un végétal, un personnage célèbre, etc.), et ce dans plusieurs catégories (histoire, sciences, pop culture, littérature, etc.).



Le jeu propose un véritable tour du monde avec des questions adaptées à différentes localisations (les nouvelles villes sont à débloquer en jeu) ainsi qu’un mode hors ligne, sans oublier bien sûr l’absence totale de publicités, ce qui est de toute façon le propre de tous les jeux d’Apple Arcade. La réalisation générale retranscrit assez bien l’ambiance du show télévisé (les bruitages par exemple), mais n’en fait pas beaucoup plus. Seul vrai bémol, Jeopardy est entièrement en anglais, et il faudra assez bien maitriser la langue de Shakespeare pour traduire les nombreux descriptifs/énigmes.