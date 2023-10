Les fans attendaient son retour, mais sans doute pas sous cette forme. Silent Hill, le jeu horrifique culte de Konami, fera bien son « retour », mais uniquement sur iOS, Android et sur… navigateur ! Silent Hill: Ascension sera en fait plus une « série interactive » qu’un jeu vidéo pur et dur, peut-être à la façon de l’excellent épisode Black Mirror: Bandersnatch de Netflix. Le studio Genvid Entertainment , en charge du projet, promet que la narration et l’ambiance seront toujours au coeur de l’aventure. Ce sera donc au public de décider de chaque grande étape de ce long épisode interactif, ainsi que le souligne l’éditeur du « jeu » : « Silent Hill: Ascension met le destin de ses protagonistes entre les mains du public, qui déterminera ainsi quel personnage mérite la rédemption, la souffrance ou la damnation dans cette nouvelle histoire passionnante ».

Les premières réactions des joueurs et amateurs de la franchise sont pour l’instant très négatives. Des bruits couraient en effet depuis quelques temps qu’un jeu Silent Hill était dans les tuyaux, mais la confirmation d’une série interactive semble loin des attentes d’une majorité de joueurs. Pour ceux que cette proposition intéresse malgré tout, sachez que Silent Hill: Ascension sera jouable sur nos iPhone à partir du 1er novembre prochain. Les applications iOS et Android seront téléchargeables un jour avant.