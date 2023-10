Demeo est un célèbre action-RPG coopératif avec combats tactiques au tour par tour. Le jeu du studio Resolution Games a aussi comme particularité d’avoir été porté sur Meta Quest 2 (et Meta Quest 3 à venir), une version VR largement appréciée par la communauté des joueurs. Bone nouvelle donc pour les futurs heureux acheteurs du très onéreux Apple Vision Pro, Demeo sera aussi disponible sur le casque XR d’Apple, et à l’instar de la version Quest, il sera bien sûr possible d’y jouer via la la fonction de reconnaissance des mains. pour rappel, le Vision Pro ne sera livré avec aucune manette ou contrôleur externe, Apple ayant misé sur un combo œil-doigt nettement plus intuitif (mais pas forcément adapté pour les jeux…). Demeo sera également jouable en réalité augmentée sur Vision Pro, une fonction qui sera aussi disponible sur le Meta Quest 3.



Le portage sur Vision Pro venant d’être annoncé, il ne faut pas s’attendre à ce que le jeu accompagne directement le lancement du Vision Pro début 2024. On note enfin que Demeo sera bien jouable en coopératif jusqu’à 4 personnes sur le Vision Pro, et donc 4 joueurs possédant chacun leur casque Vision Pro à 3500 dollars. L’arrivée de ce titre populaire pourrait amorcer une vague d’adaptations de jeux Quest vers le Vision Pro. Allez, des annonces du même type du côté des jeux PCVR, et l’on pourra vraiment dire que l’Apple Vision Pro s’annonce aussi comme une machine de jeu correcte, à défaut d’être réellement accessible…