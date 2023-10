L‘iPhone 15 est disponible à la vente, mais il ne faudrait pas oublier trop vite que l’iPhone 14 a réalisé un joli baroud d’honneur lors du Q3. En France, c’est même le modèle de smartphone qui s’est imposé dans les ventes si l’on en croit les derniers chiffres de CounterPoint Research. Petite particularité de l’hexagone, et à contrario des autres pays « riches », ce n’est pas l’un des deux modèles d’iPhone 14 Pro qui est en tête mais bien l’iPhone 14 standard (et plus accessible). L’iPhone 14 est suivi par l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 14 Pro Max le Galaxy S23 et le S23 Plus. L’iPhone commence donc à supplanter son principal concurrent en France, qui jusqu’ici avait fait de notre beau pays sa chasse gardée.

La situation de l’iPhone en France reflète assez bien celle du mobile d’Apple dans la plupart des autres pays développés. En Chine, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, c’est l’iPhone 14 Pro Max qui casse la baraque sur la même période. Au Japon, les iPhone 13 dominent le classement, tandis qu’en Corée du Sud, l’iPhone 14 standard parvient péniblement à la 5ème place des ventes derrière… des mobiles Samsung forcément ! Enfin, Apple a encore un peu de mal en Inde et ne parvient à classer aucun de ses modèles d’iPhone dans le top 5 (la Pdm a tout de même progressé de 1 à 5% en 2 ans).