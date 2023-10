Finalement, malgré le positionnement tarifaire extrêmement différencié entre les deux casques, Meta craindrait énormément l’arrivée sur le marché de l’Apple Vision Pro. « Nous en sommes au stade de la « peur d’Apple » » aurait ainsi déclaré à Bloomberg un employé de Meta, sans que l’on sache sur le fond ce que redoutent réellement les équipes du Reality Labs.

Le Meta Quest 3, qui sera commercialisé demain 10 octobre, n’est en effet pas du tout positionné sur les mêmes usages que le Vision Pro, sans même parler de l’écart de prix abyssal, soit 550 euros pour le Meta Quest 3, et à minima 3500 euros (sans doute 4000) pour l’Apple Vision Pro. Et encore ne s’agit-il que d’un début puisque Meta prévoirait de lancer sur le marché un Meta Quest encore moins cher et fonctionnant uniquement à l’aide des mains, ce qui permettrait d’économiser le coût de production des contrôleurs (vendus séparément cependant).

Sur le terrain de l’interface, Meta semble déjà avoir pris du retard sur Apple : le combo œil-doigts qui permet de contrôler VisionOS n’a à ce jour aucun équivalent sur le marché. Zuckerberg n’en a cure visiblement, et doit sans doute estimer qu’à l’instar des smartphones Android face aux couteux iPhone, Meta sera la réelle alternative XR « for the rest of Us ».