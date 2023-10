Une fois n’est pas coutume, Apple est le vilain petit canard de la bande des fabricants d’ordinateurs personnels. Si l’on en croit les chiffres publiés par le cabinet d’analystes IDC, la firme de Cupertino a vu ses ventes de Mac chuter de 23,1% sur le Q3 2023, un gadin monumental qui fait reculer la part de marché du Mac de 12,7% sur le Q3 2022 à 10,6% sur le Q3 2023. Et cette fois, personne d’autre ne fait pire, et de loin. Les ventes de Lenovo diminuent de 5%, celles d’HP de 6,4%, Dell Technologies chute de 14,3%, et Asus baisse de 10,7%. On remarque aussi qu’Acer ne fait plus partie du top 5 mondial.

IDC estime que malgré ces mauvais résultats, les ventes de Mac devraient bien se porter en 2024, une prévision qui semble à tout le moins très optimiste : les Mac sont en effet devenus très chers, un tarif qui commence de plus en plus souvent à coincer dans un monde dévoré par l’inflation. De plus, la croissance de la classe moyenne dans certains pays (Chine, Inde) ne parvient plus à compenser la chute de pouvoir d’achat de cette même classe moyenne (ou de ce qu’il en reste plutôt) dans une grande majorité de pays développés. Dans ce contexte, l’achat d’un Mac est de plus en plus uniquement le fait d’une clientèle aisée, ce qui ne permet plus d’afficher de gros chiffres en volume (ou de grosses progressions).