Malgré la position ferme d’Apple sur la sécurité et la confidentialité de l’App Store, un rapport récent d’IT Home suggère qu’une application d’apprentissage pour enfants disponible sur l’App Store redirigeait les utilisateurs vers des sites Web pornographiques et des jeux d’argent. Cette découverte soulève des questions sur le processus d’examen des applications d’Apple et sur sa capacité à empêcher que de tels contenus atteignent les utilisateurs (et à fortiori des enfants !). Pour tempérer tout de même, il faut noter qu’IT Home est une société chinoise et que la Chine a une conception très étendue de ce qui peut constituer du contenu pornographique. Ceci étant précisé, même une demoiselle en petite nuisette n’aurait rien à faire sur une app destinée aux enfants.

L’application problématique (dont on ne connait toujours pas le nom) , destinée aux utilisateurs âgés de 4 ans et plus et qui se présente comme un outil d’apprentissage des lettres, pourrait ainsi diffuser du contenu « pornographique ». De nombreux utilisateurs ont signalé ce gros soucis au service client d’Apple, et ont reçu l’assurance de ce dernier que le problème serait pris au sérieux et résolu rapidement. Mais voilà, à la date du rapport, l’application restait disponible au téléchargement sur l’App Store (ce qui est évidemment scandaleux), sachant qu’Apple n’a pas encore réagi à l' »affaire ».

Cet incident met en évidence les profondes lacunes du processus d’examen des apps, l’application concernée ayant contourné les contrôles de sécurité et les directives d’Apple relatives au contenu. Alors qu’Apple met l’accent sur la confidentialité et la sécurité des utilisateurs et de leurs données, des incidents comme celui-ci soulignent les défis auxquels l’entreprise est confrontée pour maintenir un environnement parfaitement sécurisé (« safe » diraient les anglo-saxons). Pour tempérer tout de même, il faut noter qu’IT Home est une société chinoise, et que la Chine a une conception très étendue de ce qui peut constituer du contenu pornographique