Hormis lorsqu’il s’agit des keynotes, Apple n’est pas très friand de publications vidéos très longues, y compris malheureusement pour les trop courtes featurettes des séries/films d’Apple TV+. La nouvelle vidéo Study with Me fait donc le grand écart avec le format habituel puisque la durée complète de la séquence est d’1h32 (du jamais vu en fait chez Apple !). Orientée vers les usages du Mac et animée par Storm Reid, l’une des actrices d’Euphoria et aussi étudiante à l’Université de Californie du Sud, cette vidéo se fixe pour objectif d’apporter de précieux conseils pour améliorer sa concentration lors des révisions et des études.

Ainsi, Apple précise que cette séquence Study with Me a été « conçue pour vous permettre de rester concentré sur vos études et à l’écart des distractions. Storm utilise la technique Pomodoro, avec trois séances d’étude de 25 minutes suivies de pauses amusantes de 5 minutes que vous pouvez suivre ou utiliser comme source d’inspiration pour votre propre temps de pause. Elle étudie en utilisant le MacBook Air 15″, la musique lo-fi relaxante pour rester concentrée, ainsi que certaines de ses techniques de relaxation préférées. » Evidemment, cette longue vidéo est aussi le prétexte pour parler de l’autonomie record du MacBook Air M2 ainsi que de son puissant processeur Apple Silicon. A noter que la vidéo a pour BO les chouettes morceaux lo-fi de Platoon Beats, que l’on pourra bien sûr réécouter sur Apple Music.