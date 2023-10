L’Australie va modifier sa façon de considérer les services de paiement comme Apple Pay pour les traiter de la même façon que les cartes de crédit. Ce choix dérange Apple, qui le fait savoir.

Dans le détail, Apple et Google devront bientôt se conformer aux règles déjà imposées aux cartes de crédit et aux transactions par TPE. Cela signifierait plus de transparence sur les coûts facturés aux consommateurs et aux entreprises. Selon le trésorier Jim Chalmers, le système de paiement australien « doit rester adapté aux besoins des consommateurs et des petites entreprises » et espère « encourager les consommateurs, promouvoir la concurrence et stimuler l’innovation ». Apple, cependant, n’est pas convaincu.

Dans un communiqué à ABC News, Apple indique :

Apple estime que l’expansion proposée augmentera la charge réglementaire sans bénéfice public net, donnera lieu à des erreurs réglementaires et étouffera l’innovation dynamique qui a caractérisé le système de paiement australien au cours des dernières années.

Apple a également fait valoir que les portefeuilles numériques étaient différents des cartes de crédit et qu’ils ne devaient donc pas être soumis aux mêmes règles. Le groupe déclare :

Apple Pay ne peut fonctionner qu’avec une carte de débit, de crédit ou prépayée existante émise par un tiers. Apple n’a pas accès au compte d’un titulaire de carte pour déterminer si les fonds sont disponibles. En proposant Apple Pay, Apple ne recueille aucune information sur les transactions.

La banque ANZ affirme qu’elle soutient l’élargissement de la réglementation et que les réformes proposées « apporteraient clarté et cohérence à la surveillance réglementaire du système de paiement et des entités qui jouent un rôle dans le système ». Les changements permettraient à la Banque de réserve d’Australie « de réglementer les fournisseurs de portefeuilles numériques, comme elle le fait déjà pour les cartes de crédit ».