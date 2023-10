Emirates annonce une nouvelle initiative technologique qui a pour nom One Device et qui consiste à fournir des iPhone et iPad à son équipage dans les avions. Cela concerne 20 000 employés.

Les employés recevront un iPhone ou un iPad Air qui aura des applications Emirates préinstallées et personnalisées pour « améliorer et rationaliser le service aux passagers à bord, ainsi qu’améliorer l’expérience globale de l’équipage », selon les dires de la compagnie aérienne.

Emirates connaît déjà les produits Apple, sachant que le groupe a fourni des iPhone il y a un an. Plus de 7 000 membres d’équipage utilisent déjà les smartphones d’Apple sur 450 vols quotidiens. Dans les mois à venir, 5 000 employés supplémentaires auront un produit Apple.

La compagnie aérienne indique avoir déjà investir 32 millions dirhams des Émirats arabes unis (8,2 millions d’euros) dans son initiative technologique et compte poursuivre à l’avenir. Le groupe ajoute:

Les équipes internes de prestation de services et d’informatique d’Emirates ont mené une vaste campagne de recherche sur les utilisateurs auprès du personnel de cabine avant de concevoir et de créer une série d’applications natives et personnalisées pour réorganiser l’expérience utilisateur du personnel de cabine et garantir aux passagers l’expérience de service de classe mondiale attendue d’Emirates. Les retours d’expérience montrent que les produits Apple permettent au personnel de cabine de se sentir mieux préparé au travail et d’offrir un service hautement personnalisé aux passagers.

Les applications personnalisées comprennent une application destinée à améliorer le processus de prise de commande des repas à bord en classe affaires, garantissant un service rapide et précis et permettant au personnel de cabine de consulter le profil de chaque passager et son statut Skywards. Une autre application permet au personnel de cabine d’accéder à des informations de dernière minute sur le tableau de service et les vols, de voir les changements de siège et les surclassements, et d’avoir une vue d’ensemble des membres du personnel de cabine présents à bord. En offrant une vue à 360 degrés des passagers, le personnel de cabine d’Emirates peut accéder à des informations critiques en temps réel et dispose des outils nécessaires pour donner le meilleur de lui-même, en personnalisant l’expérience de chaque client à un degré sans précédent, en fournissant même des informations telles que les préférences en matière de repas et de boissons et la taille des vêtements de détente à bord – s’ils ont été utilisés lors de vols précédents.