Apple a mis en ligne une nouvelle page d’assistance qui vient aider tous ceux qui comptent acheter un iPhone d’occasion. On retrouve des astuces pour s’assurer que l’appareil fonctionnera bien.

Que faire si vous voulez acheter un iPhone d’occasion

« Apple conçoit des produits pour durer et fournit une assistance technique de premier plan pour les mises à jour logicielles », indique le constructeur. « Cela signifie que l’iPhone dure plus longtemps que les autres smartphones, et qu’un iPhone d’occasion peut être un excellent moyen de posséder un iPhone ».

Voici les astuces données si vous faites un achat en ligne :

Achetez auprès d’un vendeur fiable.

Comprenez la politique de retour. Assurez-vous de savoir combien de temps vous avez pour retourner l’iPhone (si nécessaire), pour quelles raisons vous pouvez le retourner et comment le faire.

Vérifiez si le vendeur certifie ses appareils d’occasion et en quoi consiste la procédure. Vous devriez pouvoir vous renseigner sur le processus de certification et sur les éléments inspectés.

Si vous le pouvez, vérifiez si l’iPhone présente des dommages physiques, l’état de la batterie et l’historique des pièces détachées et de l’entretien de l’iPhone.

Si l’iPhone est verrouillé, ne l’achetez pas. Renseignez-vous sur le verrouillage d’activation.

Inspectez l’iPhone lorsque vous le recevez. S’il n’est pas dans l’état que vous attendiez, renvoyez-le.

Apple propose ensuite quelques astuces si vous achetez votre téléphone en personne. La société vous invite à vérifier l’état général du téléphone, ainsi que l’état de santé de la batterie. D’autres astuces sont de vérifier si l’iPhone s’allume bien, s’il est bloqué ou non à un opérateur spécifique, si certains composants ont été remplacés en faisant un tour dans Réglages > Général > Informations, si l’appareil photo fonctionne bien et plus encore.

Plusieurs astuces d’Apple sont évidentes, mais certaines sont utiles. À noter que la page existe pour l’instant en anglais, mais Apple ne l’a pas encore traduite en français.