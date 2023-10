Apple a aujourd’hui mis à jour sa liste des produits anciens et obsolètes pour y ajouter l’Apple Watch Series 1, ainsi que des casques et écouteurs Beats. Seul le site américain comprend (pour le moment) la nouvelle liste. Le site français n’a pas été mis à jour, mais cela ne devrait pas tarder.

Les produits maintenant considérés comme anciens par Apple sont l’Apple Watch Series 1, les écouteurs BeatsX, Urbeats 3 et Urbeats 3 (Lightning). Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Il est souvent difficile une réparation quand un produit à ce statut. Il faut généralement se tourner vers des réparateurs de quartier. Et encore, rien ne dit qu’ils arriveront à obtenir la pièce nécessaire pour faire la réparation.

Pour la liste des produits obsolètes, on retrouve maintenant l’Apple Watch (1ère génération, 38 et 42 mm) et les casques Beats Executive, BeatsSolo HD et Beats Wireless (1.5). Les produits sont considérés comme obsolètes lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans. Apple n’effectue plus de réparations matérielles sur les produits obsolètes, et les centres de services ne peuvent pas commander de pièces pour les produits obsolètes.