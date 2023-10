Grand classique du puzzle game sur mobile, Cut The Rope et son adorable personnage Om Nom sont de retour dans Cut The Rope 3, disponible dans Apple Arcade (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad/Mac/Apple TV). Om Nom n’est cette fois pas seul puisqu’il est accompagné dans sa course dévorante par le jeune Nibble Nom, aussi affamé que lui. On retrouve bien entendu les principes de gameplay de base qui ont fait l’énorme succès de la franchise, soit un moteur physique au poil avec toujours des cordes à couper, des leviers à pousser et des bulles à éclater afin que Om Nom puisse dévorer toutes les étoiles et autres bonus bien colorés.



Originalité de cet opus, il sera possible de débloquer d’autres espèces de Nommies, comme le Sprout, le Snek, le Slurp et bien d’autres encore, et là encore il sera bien difficile de résister face à ces petites bouilles attendrissantes. Les niveaux seront aussi toujours plus variés, avec des pièges et des bidules nouveaux au fur et à mesure de l’aventure. Cut the Rope 3 est immédiatement disponible dans Apple Arcade.