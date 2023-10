L’IA est tendance, une progression ultra rapide qui fait craindre pour certains un futur forcément dystopique. Du côté des Mac-Users, on ne peut pas vraiment dire que le discours soit au catastrophisme, et pour cause : une étude de SetApp basée sur un panel d’un peu plus de 1200 personnes montre que 42% des utilisateurs de Mac sont des adeptes de l’IA au quotidien, ne serait-ce que parce que de nombreuses applications professionnelles intègrent désormais des modèles d’IA (Firefly d’Adobe par exemple).

Cette perception positive et utilitariste des IA concerne essentiellement des utilisateurs qui vont un peu plus loin que la consultation de news ou l’envoi de mails : plus de 60% des personnes interrogées estiment que les applications boostées à l’IA sont plus intéressantes à utiliser que celles qui ne disposent pas de ces briques logicielles. Sachant que, toujours selon cette étude, un utilisateur de Mac aurait en moyenne 51 applications installées sur sa bécane (pour 15 utilisées quotidiennement), il y a en effet de fortes chances que l’une d’entre elles intègre un module IA.

Evidemment, les principales IA citées sont celles qui sont intégrées dans des logiciels ou services pratiquement incontournables – GPT-4 dans Bing, Bard dans Google Search – et l’on retrouve aussi dans cette liste MacWhisper, Zoom, 1Password, etc. Malgré leur efficacité, les nouvelles IA ne sont pas encore l’argument principal d’achat d’un logiciel. Crise oblige, le prix vient en premier (y compris donc pour des utilisateurs Mac qui aux 2/3 font partie des CSP/CSP++), l’IA n’étant même pas citée dans les autres facteurs d’achats.