L’iPad pliable fait à nouveau parler de lui, avec la tablette qui serait actuellement en « développement intensif » selon les informations de Digitimes, qui évoque une annonce possible à la fin de 2024.

Apple travaille avec plusieurs fournisseurs pour développer cet iPad pliable. Le fabricant aurait pour objectif de lancer la production à la fin de 2024, ce qui suggère une commercialisation à la même période ou au début de 2025.

Les produits pliables sont dans la tête d’Apple depuis un moment maintenant. Cela ferait quatre ans maintenant que le groupe plancherait dessus, testerait différents designs et diverses fonctionnalités. Mais comme nous pouvons le voir ici, le produit pliable évoqué est un iPad et non un iPhone. Pourquoi ce choix ?

Apple se focaliserait d’abord sur l’iPad parce que la tablette représente beaucoup moins de ventes (et de revenus) que l’iPhone. Les problèmes potentiels sont ainsi plus faciles à gérer et ont moins d’impact. C’est aussi un moyen de tâter le terrain et voir si la demande existe, avant de partir sur un iPhone pliable.

En parlant de l’iPad pliable, Apple n’aurait pas encore décidé du design final. Aussi, l’équipe de design des produits chez Apple s’occupait de la tablette, mais ce ne serait plus le cas aujourd’hui. C’est le service d’approvisionnement qui serait aux commandes, dans l’objectif de réduire les coûts.

Comment se déroule le développement de l’iPad pliable ? Il existe au moins un problème qui concerne l’écran et la charnière. Apple serait préoccupé par la marque qui pourrait exister au niveau de la pliure de l’écran après un usage sur une longue période. Apple se tourne donc vers Samsung et LG pour trouver une solution. Aussi, Apple cherche à avoir un design général plus rentable et plus facile à produire en masse.