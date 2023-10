Proposé à la vente à 149 euros, le câble Thunderbolt 4 Pro (1,8m) est un accessoire bien dans la lignée du nouvel alignement tarifaire d’Apple. Le prix n’est cependant pas la seule caractéristique notable de l’accessoire, ainsi que le révèle Lumafield avec force clichés du câble pris aux rayons X (imagerie CT). Et pour les spécialistes de Lumafield, il ne fait aucun doute que le câble thunderbolt 4 Pro est une petite merveille d’ingénierie, capable d’assurer une vitesse de transfert jusqu’à 40 Gbps. Ce câble dispose également d’une sortie vidéo DisplayPort (HBR3) et peut charger d’autres appareils en délivrant jusqu’à 100 W de puissance électrique. Le site fournit un descriptif précis des différents composants du câble :

« Le connecteur est doté d’un boîtier en plastique dur ; en dessous se trouve un blindage métallique entièrement lié à la coque du connecteur, le tout en acier inoxydable. À l’endroit où le cordon quitte le connecteur, nous trouvons un serre-câble monobloc serti dans huit directions différentes qui protège tout le bas de l’assemblage. »

« Le câble Thunderbolt contient trois types de fils distincts correspondant à ses capacités distinctes de charge et de transfert de données. Les conducteurs blindés coaxialement du câble sont des lignes de données à haut débit. La plupart des fils non blindés transmettent de l’énergie, mais deux d’entre eux sont des fils de données prenant en charge la fonctionnalité USB 2.0 existante. Les fils et leurs blindages sont posés séparément sur le PCBA. »

Le câble Thunderbolt 4 d’Apple est ensuite comparé à des câbles d’autres marques, dont un d’Amazon, et forcément, on est bien loin de la complexité de l’accessoire conçu par Apple. Cela justifie t-il pour autant une note aussi salée. Lumafield ne se prononce pas sur le sujet, et nous en ferons de même de notre côté…

Le câble Thunderbolt 4 Pro d’Apple est disponible à la vente sur Amazon, et son tarif y est plus doux que sur le site d’Apple (129 euros au lieu de 149 euros).