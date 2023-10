La Commission fédérale des communications (FCC) a autorisé Apple à utiliser la bande de 6 GHz pour plusieurs produits, dont ceux de réalité augmentée/virtuelle comme le Vision Pro. Cela concerne aussi CarPlay.

En 2019, Apple, Google, Meta, Microsoft, Intel, Qualcomm et d’autres groupes se sont associés pour demander à la FCC d’autoriser les appareils à très faible consommation d’énergie qui émettent à un faible seuil de puissance à utiliser le spectre de 6 GHz sans restrictions. Quatre ans plus tard, la FCC donne son feu vert à la requête. L’autorisation concerne les connexions de courte portée entre deux appareils, comme le Vision Pro et un iPhone ou un système embarqué tel que CarPlay et un iPhone.

Dans son communiqué, la FCC indique :

Reconnaissant la nécessité de fournir encore plus de flexibilité et d’encourager l’innovation sans licence, la Commission a établi des règles qui autorisent les appareils fonctionnant à très faible puissance (VLP) sur de courtes distances et fournissant des vitesses de connexion très élevées, ce qui est idéal pour les types d’applications de pointe qui enrichiront les expériences des consommateurs et soutiendront l’économie du pays. Il s’agit, par exemple, de la réalité augmentée et virtuelle avancée (AR/VR), des capteurs et des technologies portables, et d’une variété d’appareils de l’Internet des objets.

Avec la décision du jour, Apple peut utiliser des niveaux de puissance plus élevés dans la bande de 6 GHz pour débloquer des vitesses de connexion très élevées. Les signaux ne sont pas autorisés à s’étendre très loin, afin de garantir qu’ils sont protégés des interférences potentielles avec l’utilisation actuelle sous licence de la bande de 6 GHz.