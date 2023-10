C’était à prévoir : Apple s’est retiré d’un accord controversé avec les promoteurs du projet de centre commercial « The One » à Toronto. Lancé par Mizrahi Developments en 2016, The One est un projet de construction ambitieux consistant en un gratte-ciel de 85 étages disposant d’un vaste espace commercial. Apple souhaitait initialement construire un immense Apple Store au sein de ce complexe commercial, mais a donc fini par jeter l’éponge après que le projet ait rencontré plusieurs difficultés de taille.

En février de cette année, Apple avait déjà menacé de se retirer du projet si certaines conditions spécifiques n’étaient pas remplies. La phase de construction était alors confrontée à de lourdes difficultés financières, soit une accumulant de dette massive de 1,6 milliard de dollars sans compte de nombreux retards de travaux, ce qui a finalement conduit à une situation de quasi faillite. Selon KEB Hana Bank, l’un des financiers de The One, le projet « a récemment perdu son locataire principal, et aucun locataire principal de remplacement n’a été trouvé », ainsi qu’il est mentionné dans des documents judiciaires. Ce « locataire principal », c’est donc Apple, et ce n’est pas une bonne nouvelle pour The One : les promoteurs du projet ont fait savoir en effet que perdre Apple en tant que bailleur principal causerait un « préjudice irréparable ».