Le Flipper Zero, ce petit accessoire devenu un incontournable du hacking, peut malheureusement servir (entre autres) à faire planter un iPhone. Dans le détail, le Flipper peut héberger le firmware tiers Xtrem, à partir duquel il devient possible de faire crasher l’iPhone en beauté. Il suffit d’ouvrir l’application BLE Spam (sur le Flipper) à proximité d’un iPhone « cible », et ce dernier cesse tout simplement de fonctionner.

Ce hack redoutable ne marche cependant qu’avec les iPhone sous iOS 17, mais sachant que plus de la moitié des utilisateurs d’iPhone ont déjà fait le grand saut, cette contrainte n’est donc pas vraiment un obstacle suffisant. Avec iOS 17.0.3, Apple a heureusement proposé un correctif de sécurité qui bloque bien l’attaque du Flipper. Pour autant, et si vous n’êtes pas passé sous iOS 17.0.3 (ce qui est votre droit), ou si encore vous préférez tout simplement empêcher toute attaque future de ce type, il suffit de dé-selectionner le Bluetooth dans l’app Réglages.

Le Flipper Zero pouvant aussi servir à tout autre chose que du hack (et c’est peu de le dire), on vous laisse le lien du produit sur Amazon. Sachez tout de même que sans un esprit logique et quelques notions solides en informatique et développement, vous n’arriverez pas à en tirer grand chose. Et au prix proposé (221 euros), ça fait mal…