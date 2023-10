De nombreux travailleurs syndiqués d’Apple Store américains viennent d’exprimer leurs inquiétudes concernant un audit indépendant portant sur les pratiques de travail de l’entreprise, suggérant que les syndicats ont été mis à l’écart de ce rapport. Plus tôt cette année, Apple avait fini par accepter un audit en réponse aux demandes d’investisseurs de premier plan, et ce juste avant l’assemblée annuelle des actionnaires. L’objectif de l’audit est de déterminer si Apple respecte sa propre politique officielle en matière de droits, en particulier en ce qui concerne la liberté d’association des travailleurs et les droits de négociation collective aux États-Unis.

Les employés de l’Apple Store Penn Square à Oklahoma City et de l’Apple Store Towson Town Center à Towson, dans le Maryland, ont noté que l’audit était déjà presque terminé en décembre alors que personne ne les avait contacté pour qu’ils puissent donner leur avis : « Même si nous sommes satisfaits qu’Apple ait accepté de se soumettre à cette évaluation, nous restons préoccupés par le fait que les travailleurs syndiqués d’Apple n’ont pas encore été consultés dans le cadre du processus d’audit. » déclarent les employés dans un courrier adressé au board d’Apple. « À moins de trois mois de la fin de l’audit en décembre 2023, nous craignons que nos voix et nos expériences soient exclues de cette évaluation »

En d’autres termes, il semble bien que les organisateurs de l’audit ont jugé qu’il n’était pas nécessaire de recueillir la parole du personnel syndiqué, ce qui semble pour le moins étrange. Ces mêmes employés syndiqués rappellent qu’Apple reste la cible de six accusations de pratique déloyale de travail (ULP) en moins d’un an et d’une plainte du National Labor Relations Board (NLRB) pour violations répétées du droit du travail.