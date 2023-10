Le groupe Tata, géant indien multiformes, s’apprête à se lancer dans la production d’iPhone en Inde suite à l’acquisition de l’usine de fabrication d’iPhone à Karnataka , usine qui appartenait à la société taïwanaise Wistron. Le vice-ministre indien du numérique, Rajeev Chandrasekhar, a annoncé que Tata commencerait la production d’iPhone en Inde afin de répondre aux besoins des marchés nationaux et internationaux au cours des deux prochaines années et demie.

Wistron a donc vendu à Tata son usine de Karnataka pour une transaction évaluée à 125 millions de dollars. Tata Group détiendra in fine une participation de 100 % dans Wistron InfoComm Manufacturing (India) et Private Limited (WMMI) une fois obtenue l’approbation du conseil d’administration. Wistron assemble différents modèles d’iPhone dans cette unité de production depuis 2017.

Wistron avait annoncé son départ de l’Inde depuis le mois de mai dernier. Bien qu’étant fournisseur d’Apple de longue date dans la région, Wistron a choisi de se concentrer sur ses opérations au Vietnam et au Mexique afin d’améliorer ses performances financières. Un dirigeant de Wistron a notamment cité la petite taille du groupe – par rapport aux gros fournisseurs Apple comme Foxconn et Pegatron – comme un obstacle majeur à l’obtention de conditions financières plus favorables avec Cupertino.

Les difficultés de Wistron en Inde ont été exacerbées en 2020 par une émeute qui s’est déroulée dans l’usine de Narasapura, émeute qui a conduit à une surveillance accrue du groupe par Apple et le gouvernement indien. Le Département des usines, des chaudières, de la sécurité industrielle et de la santé du Karnataka avait en effet découvert que Wistron exploitait littéralement ses travailleurs, ce qui a conduit Apple à placer le fournisseur en probation pour avoir violé le code de conduite des fournisseurs.