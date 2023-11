On le sait, Apple est un adepte du « jardin fermé », cet éco-système hardware et logiciel 100% Apple. Ce jardin fermé a parfois des exceptions, comme certains services (iTunes et Apple Music notamment) ou bien encore le « cultissime » iPod. Le journaliste de Bloomberg Mark Gurman nous apprend aujourd’hui que l’Apple Watch a bien failli elle aussi faire une entorse à la règle commune. La firme de Cupertino a rapidement envisagé de rendre sa tiquante compatible avec le système d’exploitation Android, et même lancé pour se faire le projet Fennel, dont l’objectif était de mettre en place une app Android pour la synchronisation de l’Apple Watch mais aussi pour la récupération des données de santé de la smartwatch.

Le projet Fennel était presque terminé lorsque finalement les dirigeants d’Apple ont décidé de garder uniquement la compatibilité avec iOS, ces derniers craignant que la compatibilité avec Android ne pénalise trop fortement les ventes d’iPhone. L’iPhone représentant près de 50% du chiffre d’affaires de l’iPhone, la moindre main tendue vers Android représentait sans doute un risque bien trop grand pour être tenté…